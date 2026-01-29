Suspeito de planejar atentado terrorista foi preso pela Polícia Federal em Bauru, no interior de São Paulo - Divulgação

Suspeito de planejar atentado terrorista foi preso pela Polícia Federal em Bauru, no interior de São PauloDivulgação

Publicado 29/01/2026 16:40

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 29, em Bauru, no interior de São Paulo, um homem suspeito de integrar uma organização terrorista internacional e planejar um atentado terrorista no território nacional.

Os policiais cumpriram mandados de prisão temporária e de busca pessoal e domiciliar. A investigação contou com o apoio do FBI e foi autorizada pela 3ª Vara Federal de Bauru. Veja, a seguir, o que se sabe sobre o caso.

Quem participou da investigação?

De acordo com a PF, a investigação contou com apoio do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI, na sigla em inglês). O combate ao terrorismo é a principal prioridade de investigação do FBI, que, além de identificar criminosos americanos, também ajuda a desmantelar redes terroristas em todo o mundo.

Quais eram os planos do investigado?

Segundo as apurações da PF, o investigado estava montando um colete com explosivos para praticar um atentado terrorista suicida no Brasil. A corporação não deu detalhes sobre a cidade ou estado onde ele planejava executar o ato.

Como está a investigação?

Além dos mandados de prisão temporária e de busca pessoal e domiciliar, os policiais também cumpriram medidas de acesso imediato a dados eletrônicos e de quebra de sigilo telemático — o que permite o acesso a dados e conteúdos de comunicações eletrônicas armazenadas, como e-mails e mensagens.

Quais são os próximos passos?

Segundo a PF, as investigações ainda não terminaram. O objetivo agora é aprofundar a apuração dos fatos e prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social.