Criminosos invadem mercado e fazem funcionários reféns Reprodução/ redes sociais
Criminosos invadem mercado e fazem funcionários reféns na Zona Sul de SP
Alarme disparou e assustou os suspeitos, que fugiram levando produtos
PF faz buscas contra ex-senador e filho deputado em operação por desvio de emendas
Investigadores apontam a existência de uma organização formada por agentes públicos e privados
Amiga de mulher arrastada morre vítima de feminicídio em SP
Principal suspeito do crime é o marido
Mãe de Marielle Franco passa mal durante julgamento no STF
Marinete da Silva recebeu atendimento após suspeita de pico de pressão
Cachorra grávida é resgatada após ser enterrada viva em Santa Catarina
Caso motivou uma operação da Polícia Civil
STF retoma julgamento dos acusados de planejar assassinato de Marielle Franco; acompanhe
Réus respondem por homicídio qualificado e por tentativa de homicídio
