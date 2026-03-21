Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 8 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília)
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 8 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília)
Filipina diz ter sido escravizada na casa de SP da consulesa honorária do Brasil no Líbano
Siham Harati nega a acusação e afirma ter comprovantes de pagamentos de salário
STJ nega pedido para soltar tenente-coronel acusado de feminicídio
Geraldo Leite Rosa Neto é acusado de feminicídio contra sua esposa
Diretoria do BNDES recebeu quase R$ 760 mil de bônus de Natal
Somente o presidente Aloizio Mercadante recebeu mais de R$ 102 mil de gratificação em dezembro de 2025; diretores embolsaram cerca de R$ 93,7 mil cada
BNDES paga salários acima do teto constitucional; veja valores
Uma decisão do TCU, de 2025, autorizou o banco a desrespeitar o teto constitucional em salário de seus funcionários, por ser estatal não dependente
STF/Gilmar: É possível ver no caso Master tristes reminiscências dos métodos lavajatistas
Decano do Supremo citou reportagens e afirmou que a imprensa reproduz 'frenesi midiático'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.