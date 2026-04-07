Douglas Roos, dono do estabelecimento - Reprodução/ TV Globo

Douglas Roos, dono do estabelecimentoReprodução/ TV Globo

Publicado 07/04/2026 09:48 | Atualizado 07/04/2026 09:49

O restaurante Dom Inácio, atingido por um avião monomotor na última sexta-feira, 3, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, foi alvo de um furto na manhã de domingo, 5, dois dias depois do acidente aéreo que provocou a morte de quatro pessoas.



De acordo com o dono do estabelecimento, Douglas Roos, dois ladrões aproveitaram a troca do turno da segurança para saquear o restaurante, levando um micro-ondas, panelas e até destroços do avião.



"Não respeitam mais nem as tragédias", lamentou o empresário, em conversa com o Estadão. "Só não levaram os dois botijões (de gás) 'P45' (com capacidade de 45 kg) porque chegamos a tempo de evitar."



Imagens de monitoramento enviadas à reportagem mostram o momento em que um rapaz caminha com algumas sacolas. O empresário estima ter tido um prejuízo de cerca de R$ 3 mil com os objetos furtados.



"Aproveitaram o momento em que houve a troca de turno da segurança para saquear restos do avião, equipamentos do restaurante que estavam bem no fundo do imóvel e que poderiam ser aproveitados", disse o proprietário do Dom Inácio.



"Só com as panelas, que eram de aço fundido, bons materiais, (tivemos um prejuízo de) R$ 2,5 mil", acrescentou Roos.



Ele afirma que fez boletim de ocorrência e que os dois suspeitos seguem foragidos. Procurada, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul não deu retorno até a publicação do texto. O espaço segue aberto.



Perda total



Segundo Roos, o restaurante teve perda total após o acidente aéreo. "O que sobrou não representa nem 1% do nosso prejuízo, estimado em R$ 400 mil", disse ao Estadão.



Ele acredita que a empresa responsável pela aeronave, Jetspeed Holding Ltda, se responsabilizará pelos danos e ajudará a reerguer o restaurante. "Nós pretendemos, sim, retomar as atividades tão logo a gente consiga essa reparação financeira".



Acidente



Na última sexta-feira, um avião de pequeno porte caiu e atingiu o restaurante, que estava fechado no momento. As quatro pessoas que estavam a bordo da aeronave - o casal Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, Renan Saes e o piloto Nelio Pestana - não resistiram aos ferimentos e morreram. Não houve vítimas em solo.