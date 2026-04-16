Marílio dos Santos estava na lista dos foragidos mais perigosos da Bahia - Divulgação/SSP

Marílio dos Santos estava na lista dos foragidos mais perigosos da BahiaDivulgação/SSP

Publicado 16/04/2026 09:56

Mandante do assassinato da ialorixá Mãe Bernadete, Marílio dos Santos, conhecido como Maquinista ou Gordo, foi morto nesta quinta-feira (16) durante confronto com a Polícia Militar, na zona rural do município de Catu, na Bahia. Ele era foragido da justiça e havia sido condenado pelo crime na última terça-feira (14)

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM localizaram o criminoso nesta madrugada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Maquinista atirou contra os policiais durante a tentativa de cumprimento do mandado de prisão e, em seguida, foi atingido pelos agentes. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na ação, uma arma e munições foram apreendidas.

Na noite de terça-feira, o Tribunal de Justiça da Bahia condenou Marílio a 29 anos e 9 meses de prisão pelo envolvimento na morte de Mãe Bernadete. Segundo o Ministério Público da Bahia, ele seria mandante do crime.

Maquinista responderia por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, com impossibilidade de defesa da vítima e utilização de arma de uso restrita. Foragido, não participou do julgamento, mas foi representado por sua defesa.

Segundo o MP-BA, o assassinato de Mãe Bernadete, em agosto de 2023, na cidade de Simões Filho (BA), foi motivado por posicionamentos públicos da ialorixá e líder quilombola contra ações criminosas de facção de tráfico de drogas que atua na região.