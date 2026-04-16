Carla Zambelli foi presa na Itália em 29 de julho de 2025Reprodução / TV Globo
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Dessa vez, pedido faz parte de condenação por porte ilegal de arma
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