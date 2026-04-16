Carla Zambelli foi presa na Itália em 29 de julho de 2025 - Reprodução / TV Globo

Carla Zambelli foi presa na Itália em 29 de julho de 2025Reprodução / TV Globo

Publicado 16/04/2026 12:21

A Justiça italiana deu novo parecer favorável ao pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP), nesta quinta-feira (16). Dessa vez, a resolução é referente à condenação por porte ilegal de arma.

Em 26 de março, a Corte de Apelação de Roma já havia autorizado a extradição pelo caso da invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A ex-deputada fugiu para o exterior após ser condenada a dez anos de prisão pela invasão de sistemas e por falsidade ideológica. Ela está presa na Itália desde julho de 2025.

Zambelli foi condenada pelo STF a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. No episódio, que aconteceu na véspera do segundo turno das eleições de 2022, ela perseguiu um homem, com arma em punho, em São Paulo.