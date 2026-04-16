Na publicação, Rebeca Ramagem afirma acreditar 'que a justiça, no tempo certo, será feita' - Reprodução / Redes sociais

Na publicação, Rebeca Ramagem afirma acreditar 'que a justiça, no tempo certo, será feita'Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/04/2026 11:40 | Atualizado 16/04/2026 11:45







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