Presidente publicou nas redes sociais fotos do encontro com o novo ministro da corte de contasRedes Sociais / Reprodução
Lula assina nomeação de Odair Cunha para o cargo de ministro do TCU
Novo integrante da corte será o primeiro petista a ser nomeado ao cargo
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Segundo o sindicato, funcionário teve quadro agravado nesta terça-feira (28)
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