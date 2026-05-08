Pasta informou que não há riscos à saúde dos pacientes que receberam a água destilada - Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Pasta informou que não há riscos à saúde dos pacientes que receberam a água destiladaArquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 08/05/2026 10:14

Pacientes que foram tomar a vacina contra a gripe em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas Gerais, receberam água destilada em vez do imunizante. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município nesta quinta-feira (7). A técnica de enfermagem responsável pela aplicação foi demitida.

O caso aconteceu na última segunda-feira (4), no posto de saúde Aparecida nos Açudes. Em nota oficial , a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que "todas as providências já foram adotadas" em relação ao episódio.

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que foi identificado um erro operacional durante a campanha de vacinação contra a gripe. Alguns pacientes receberam aplicação de água destilada em vez da vacina contra a influenza. Todas as providências já foram adotadas", escreveu.

A pasta também informou que não há riscos à saúde dos pacientes que receberam a água destilada. Segundo o comunicado, a substância é estéril e utilizada na área da saúde para a diluição e preparo de medicamentos e vacinas. Os pacientes afetados receberão a imunização em casa.