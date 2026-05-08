Pasta informou que não há riscos à saúde dos pacientes que receberam a água destiladaArquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil
Pacientes recebem água destilada em vez de vacina contra gripe em MG
Técnica de enfermagem responsável pela aplicação foi demitida
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Documentação pode ser entregue até segunda (11), no formato físico ou digital
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