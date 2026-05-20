Polícia Civil investiga a motivação do crime - PC-AL/Divulgação

Polícia Civil investiga a motivação do crimePC-AL/Divulgação

Publicado 20/05/2026 13:12

Um policial civil foi preso, na madrugada desta quarta-feira (20), suspeito de matar dois colegas dentro de uma viatura. O crime aconteceu no centro da cidade de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas.

O autor dos disparos foi identificado como Gildate Goes. Ele atirou contra Yago Gomes Pereira, de 33 anos, natural de Sergipe, e Denivaldo Jardel Lira Moraes, de 47, natural de Pernambuco. Os três eram lotados na 1ª Delegacia Regional de Delmiro.

Segundo informações da TV Asa Branca Alagoas, Gildate estava no banco de trás da viatura policial quando, repentinamente, atirou contra os colegas que estavam na frente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram atingidos por tiros na cabeça e morreram no local.

Gildate foi preso ainda nesta madrugada. Não se sabe ainda a motivação do crime, mas existe a hipótese de que o agente tenha sofrido um surto psicótico.

A Polícia Civil declarou luto e afirmou, em nota, que se solidariza com os familiares e amigos no momento de "dor e consternação" e que reconhece os serviços prestados pelos agentes.

"Neste momento de profunda dor e consternação, a Polícia Civil de Alagoas se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de profissão dos policiais civis, desejando força e conforto a todos. A instituição reconhece os relevantes serviços prestados pelos agentes à sociedade alagoana, honrando suas trajetórias e contribuições para a Polícia Civil de Alagoas."

A Secretaria de Segurança lamentou o caso e declarou que as autoridades estão adotando as providências legais e administrativas cabíveis.

"A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas lamenta profundamente o ocorrido na cidade de Delmiro Gouveia, envolvendo servidores da Polícia Civil de Alagoas, e se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho dos policiais civis que perderam suas vidas, neste momento de profunda dor e consternação. A Segurança Pública informa que o autor foi preso e que todas as providências legais e administrativas cabíveis á estão sendo adotadas pelas autoridades competentes caso está sendo apurado pelos órgãos responsáveis, com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido."