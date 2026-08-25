Lula disse 'defesa entra como prioridade do governo' no momento atualReprodução / Instagram
Lula evita perguntas sobre Lulinha em entrevista no QG do Exército
Candidato à reeleição falou com imprensa após evento em homenagem ao Dia do Soldado; ele não respondeu se investigações atrapalham campanha
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Vídeo: Avião de pequeno porte pega fogo no ar e cai em área de mata
Paraquedas da aeronave foi acionado e queda ocorreu de forma controlada; piloto sobreviveu e seguiu para atendimento em UPA
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ANPD acusa rede de tratamento irregular de informações pessoais de crianças e adolescentes; empresa tem 10 dias úteis para apresentar recurso
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira
Apostas para o concurso 3.049 podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas ou pela internet
Flávio Bolsonaro aciona TSE contra Durigan por atuação em campanha
Candidato do PL à Presidência acusa ministro da Fazenda de usar estrutura da pasta e atuar como 'porta-voz econômico' de Lula
Nota de repúdio de Janja contra Renan Santos é lida ao vivo na Band
Primeira-dama disse que fala de candidato à Presidência é 'ferramenta misógina'; em resposta, ele a chamou de 'rainha louca'
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