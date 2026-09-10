Mario Frias é deputado federal pelo PL de São PauloKayo Magalhaes
O parlamentar é o responsável pelo roteiro e também é produtor-executivo do longa que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Além dessa, o deputado também é alvo de outra ação do Supremo Tribunal Federal (STF), de relatoria do ministro André Mendonça, que investiga repasses feitos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Nascido em 9 de outubro de 1971, no Rio de Janeiro, Mario Frias iniciou a carreira na televisão. Nos anos 1990, deu vida a galãs em produções da TV Globo, sendo o personagem Rodrigo, par romântico de Priscila Fantin, na sexta temporada de “Malhação”, o mais conhecido. O ator voltou ao programa em 2014 como o mestre de karatê René.
Também fez parte do elenco de produções como “As Filhas da Mãe”, “O Beijo do Vampiro”, “Senhora do Destino” e “Floribella”. Frias ainda apresentou alguns programas de televisão, como “O Último Passageiro”, da Rede TV!.
Em junho de 2020, iniciou oficialmente sua trajetória política ao assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo Bolsonaro. Ele permaneceu no cargo até 2022 e, neste período, se aproximou do grupo político aliado ao ex-presidente.
Em 2022, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados e foi eleito deputado federal pelo PL de São Paulo com 122.564 votos, assumindo o mandato no ano seguinte.
Durante seu mandato, Mario Frias assumiu o posto de roteirista e produtor-executivo do filme “Dark Horse”, estrelado pelo ator Jim Caviezel.
Em maio, o site 'The Intercept Brasil' revelou uma conversa entre o parlamentar e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em que Frias o agradecia pelos investimentos na produção. Vorcaro está preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco.
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