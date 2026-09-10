Karina Ferreira da Gama e Mario Frias estão entre os alvos da ação da PFReprodução / Redes Sociais
Quem é Karina Gama, alvo de ação da PF e produtora de 'Dark Horse'?
Empresária é uma das investigadas pelo suposto desvio de emendas parlamentares para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro
Quem é Karina Gama, alvo de ação da PF e produtora de 'Dark Horse'?
Empresária é uma das investigadas pelo suposto desvio de emendas parlamentares para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro
Saiba quem é Mario Frias, deputado alvo de operação da PF
Eleito pelo PL de São Paulo, parlamentar é roteirista e produtor-executivo do filme 'Dark Horse', que conta a história de Jair Bolsonaro (PL)
Desembargador que humilhou guarda terá que pagar R$ 54 mil de indenização
Caso ocorreu em Santos (SP), durante a pandemia; agente foi ofendido após multar magistrado por não usar máscara de proteção
Moraes marca pronunciamento no STF e cancela logo em seguida
Ministro recuou 56 minutos após anunciar fala pública; assessoria afirma que discurso ocorrerá em 'data oportuna'
Mario Frias é alvo de operação que rastreia emendas de 'Dark Horse'
PF apreendeu armas que estariam no nome do parlamentar; ação investiga suposto esquema de desvios para o filme sobre Jair Bolsonaro (PL)
O avanço das regras para conter os impactos das apostas on-line
As restrições não se aplicam apenas às casas de jogos. As regras também valem para pessoas físicas e empresas que divulguem publicidade relacionada às apostas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.