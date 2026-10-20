Corpo de Benito de Paula é velado em São Paulo - Eduardo Martins/ Brazil News

Corpo de Benito de Paula é velado em São Paulo Eduardo Martins/ Brazil News

Publicado 20/10/2026 10:21

fotogaleria

Visivelmente comovido, o filho do artista, Rodrigo Vellozo, beijou o rosto do pai no caixão. O velório também reuniu o outro herdeiro do cantor, Thiago Vellozo, os cantores Elymar Santos e Claudya, além do apresentador Otávio Mesquita.

Integrantes da Águia de Ouro compareceram ao velório com o pavilhão da escola de samba. Em 2025, Benito de Paula foi homenageado pela agremiação no enredo "Em Retalhos de Cetim, a Águia de Ouro do Jeito que a Vida Quer".

Do lado de fora, o público forma fila para a despedida, e alguns fãs carregam cartazes em homenagem ao artista e seu legado na música popular brasileira. O cantor morreu no domingo (18) aos 84 anos por complicações de um câncer de próstata. Ele tratava do problema de saúde há cerca de um ano e estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.

Trajetória

Benito, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, em 28 de novembro de 1941. Entre as décadas de 1970 e 1980, consolidou seu nome como um dos grandes representantes da música popular brasileira, conquistando espaço com um estilo próprio e canções que marcaram sua trajetória artística.

Pianista, o músico ficou conhecido por unir o romantismo ao samba, incorporando influências do jazz e do bolero às suas composições. Essa mistura deu origem a uma sonoridade associada ao chamado “samba-joia”, vertente considerada mais comercial do gênero e da qual Benito se tornou o principal representante.

Ainda jovem, ele se mudou para Santos, no litoral paulista, onde começou a se apresentar em casas noturnas. Foi nesse período que deu os primeiros passos na carreira musical, até alcançar seu primeiro grande sucesso, em 1969, com Canção para o Nosso Amor. A música integrou a trilha sonora da novela Nino, o Italianinho, exibida pela TV Tupi, e ajudou a ampliar o reconhecimento de seu trabalho.

A projeção do artista cresceu ainda mais em 1973, com o lançamento de Retalhos de Cetim, canção que se tornou um dos principais marcos de sua carreira. A partir daí, Benito emplacou outros sucessos que reforçaram sua presença no cenário musical brasileiro, como Violão Não Se Empresta a Ninguém, Charlie Brown, Se Não For Amor, Mulher Brasileira e Vai Ficar na Saudade. As músicas ajudaram a consolidar sua identidade artística, marcada pela combinação entre o samba e elementos românticos.