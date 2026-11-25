Entre cristãos conservadores, 42% são de direita não bolsonarista e 34% de direita bolsonaristaTomaz Silva / Agência Brasil
Nove grupos com identidades diferentes foram definidos pela Quaest para entender como os valores estão distribuídos. Os grupos definidos foram: militante de esquerda; liberal social; empresário; progressista; empreendedor individual; agro; classe D/E; conservador cristão; e extrema direita.
Os dois com maior representação foram os grupos de cristãos conservadores e classe D e E. Entre os cristãos conservadores, os dois segmentos políticos mais identificados foram os de direita não bolsonarista, com 42%, e direita bolsonarista, com 34%.
A pesquisa mostra que apenas 8% dos votos recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno, vieram deste grupo. O porcentual subiu para 10% no segundo turno. Para Flávio Bolsonaro (PL), o grupo representou 38% dos votos no primeiro turno e 36% no segundo.
O segundo grupo mais presente no eleitorado, identificado como classe D e E, mostra posicionamentos diferentes. Entre essas pessoas, 37% se consideram esquerda lulista e 26% esquerda não lulista.
No primeiro turno, 33% do grupo votaram em Lula, 12% em Flávio e 17% em outro candidato. No segundo, foram 31% dos votos em Lula e 13% em Flávio Bolsonaro.
Migração entre os candidatos do primeiro para o segundo turno
O grupo com maior migração foi o liberal social, com 20%, no qual Lula cresceu de 36% para 56% entre os turnos.
Em todos os grupos em que houve essa mudança, a migração foi na direção do voto em Lula. Apenas dois grupos seguiram com o mesmo porcentual de votos para o candidato do PT: militantes de esquerda, que se mantiveram com 100% de votos em Lula entre os turnos; e empreendedores individuais, que ficaram nos 48%.
Centro representa 39% do eleitorado, mostrou Quaest
A porcentagem do centro cresceu dois pontos desde a última medição, em 2023. Ao longo de toda a série histórica, iniciada em 2007, houve um aumento de oito pontos porcentuais. O número caiu, em 2014, para 26%, patamar no qual permaneceu até 2019, voltando a crescer em 2023. O eleitorado de direita sofreu uma queda de dois pontos porcentuais desde a última medição. Já o de esquerda cresceu um ponto porcentual.
O maior grupo (32%) de eleitores se considera independente, seguido por direita não bolsonarista (21%), lulista (19%), esquerda não lulista (14%) e bolsonarista (12%).
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