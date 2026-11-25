Entre cristãos conservadores, 42% são de direita não bolsonarista e 34% de direita bolsonarista - Tomaz Silva / Agência Brasil

Entre cristãos conservadores, 42% são de direita não bolsonarista e 34% de direita bolsonaristaTomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 25/11/2026 08:19

pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (24) mostra que quase metade (47%) do eleitorado brasileiro é identificado como cristão conservador ou parte das classes D e E. O primeiro grupo representa, na pesquisa feita no período das eleições de 2026, 25% do eleitorado, enquanto o segundo chega a 22%.





Nove grupos com identidades diferentes foram definidos pela Quaest para entender como os valores estão distribuídos. Os grupos definidos foram: militante de esquerda; liberal social; empresário; progressista; empreendedor individual; agro; classe D/E; conservador cristão; e extrema direita.



Os dois com maior representação foram os grupos de cristãos conservadores e classe D e E. Entre os cristãos conservadores, os dois segmentos políticos mais identificados foram os de direita não bolsonarista, com 42%, e direita bolsonarista, com 34%.



A pesquisa mostra que apenas 8% dos votos recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno, vieram deste grupo. O porcentual subiu para 10% no segundo turno. Para Flávio Bolsonaro (PL), o grupo representou 38% dos votos no primeiro turno e 36% no segundo.



O segundo grupo mais presente no eleitorado, identificado como classe D e E, mostra posicionamentos diferentes. Entre essas pessoas, 37% se consideram esquerda lulista e 26% esquerda não lulista.



No primeiro turno, 33% do grupo votaram em Lula, 12% em Flávio e 17% em outro candidato. No segundo, foram 31% dos votos em Lula e 13% em Flávio Bolsonaro.

LEIA MAIS: Senado aprova projeto que eleva pena por tráfico de animais a 8 anos Nove grupos com identidades diferentes foram definidos pela Quaest para entender como os valores estão distribuídos. Os grupos definidos foram: militante de esquerda; liberal social; empresário; progressista; empreendedor individual; agro; classe D/E; conservador cristão; e extrema direita.Os dois com maior representação foram os grupos de cristãos conservadores e classe D e E. Entre os cristãos conservadores, os dois segmentos políticos mais identificados foram os de direita não bolsonarista, com 42%, e direita bolsonarista, com 34%.A pesquisa mostra que apenas 8% dos votos recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno, vieram deste grupo. O porcentual subiu para 10% no segundo turno. Para Flávio Bolsonaro (PL), o grupo representou 38% dos votos no primeiro turno e 36% no segundo.O segundo grupo mais presente no eleitorado, identificado como classe D e E, mostra posicionamentos diferentes. Entre essas pessoas, 37% se consideram esquerda lulista e 26% esquerda não lulista.No primeiro turno, 33% do grupo votaram em Lula, 12% em Flávio e 17% em outro candidato. No segundo, foram 31% dos votos em Lula e 13% em Flávio Bolsonaro.

Migração entre os candidatos do primeiro para o segundo turno

A pesquisa Quaest também mostrou o porcentual de eleitores de cada um dos grupos que migraram de um candidato para o outro entre o primeiro e o segundo turno.



O grupo com maior migração foi o liberal social, com 20%, no qual Lula cresceu de 36% para 56% entre os turnos.



Em todos os grupos em que houve essa mudança, a migração foi na direção do voto em Lula. Apenas dois grupos seguiram com o mesmo porcentual de votos para o candidato do PT: militantes de esquerda, que se mantiveram com 100% de votos em Lula entre os turnos; e empreendedores individuais, que ficaram nos 48%.

Centro representa 39% do eleitorado, mostrou Quaest

Um levantamento da Quaest do último dia 16 mostra que o eleitorado brasileiro que se declara como de centro cresceu e atingiu a maior marca desde 2007 (39%). A pesquisa mediu também a direita, 34% do eleitorado, e a esquerda, 24%.



A porcentagem do centro cresceu dois pontos desde a última medição, em 2023. Ao longo de toda a série histórica, iniciada em 2007, houve um aumento de oito pontos porcentuais. O número caiu, em 2014, para 26%, patamar no qual permaneceu até 2019, voltando a crescer em 2023. O eleitorado de direita sofreu uma queda de dois pontos porcentuais desde a última medição. Já o de esquerda cresceu um ponto porcentual.



O maior grupo (32%) de eleitores se considera independente, seguido por direita não bolsonarista (21%), lulista (19%), esquerda não lulista (14%) e bolsonarista (12%).