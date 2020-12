Fernando Haddad NELSON ALMEIDA/AFP

Rio - O ex-ministro e candidato derrotado por Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial de 2018, Fernando Haddad (PT), chamou o presidente de "imbecil" e pediu para ele "calar essa boca um santo dia" ao compartilhar o vídeo em que Bolsonaro fala sobre o 'risco' de "virar jacaré" ao tomar a vacina da Pfizer contra a Covid-19.



Seu imbecil. Hoje morreram mais de 1000 brasileiros. MIL. Cala essa boca um santo dia.

pic.twitter.com/PCh8iw8hn3 — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) December 17, 2020

"Seu imbecil. Hoje morreram mais de 1000 brasileiros. MIL. Cala essa boca um santo dia", publicou Haddad em rede social, repercutindo trecho da fala de Bolsonaro em que o presidente cita o fato de a Pfizer não se responsabilizar por possíveis efeitos colaterais da vacina.



"Lá na Pfizer... está bem claro lá no contrato: 'Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral'. Se você virar um chi... virar um jacaré, o problema é de você, pô. Não vou falar outro bicho porque o pessoal vai falar besteira aqui, né?", diz Bolsonaro no vídeo compartilhado por Haddad, que teve grande repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (18).



Além de chamar o presidente de imbecil e pedir que ele calasse a boca, o petista também destacou a alta de mortes por Covid-19 no Brasil, citando as mais de mil mortes - foram 1.092 - registradas na quinta. Até esta sexta, de acordo com os dados oficiais, 185.650 brasileiros já morreram em decorrência do novo coronavírus, com 7.162.978 casos confirmados . Nesta semana, a média móvel de mortes até sexta-feira foi de 745.