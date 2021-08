Ex-presidente Jânio Quadros - Reprodução Internet

Ex-presidente Jânio QuadrosReprodução Internet

Publicado 23/08/2021 19:14

Rio - A TV Cultura exibirá nesta quarta-feira (25), dia em que a renúncia do então presidente da República Jânio Quadros completa seis décadas, o documentário 'A Jogada da Renúncia - 60 anos'. A produção, que vai ao ar às 23h, revela o episódio pelo viés esportivo e conta com depoimentos de grandes nomes do esporte que viveram o acontecido, como Zito, bicampeão pela Seleção Brasileira de futebol, e o nadador Manoel dos Santos.

O longa também é conduzido por Gontijo Teodoro, um dos apresentadores do 'Repórter Esso', programa da extinta TV Tupi, que deu a notícia da renúncia em primeira mão, em 1961.

Publicidade

O documentário conta ainda com imagens de acervo da TV Cultura que mostram momentos políticos de Jânio e a presença de esportistas como Ademir da Guia, Éder Jofre e Valdir Joaquim de Moraes.