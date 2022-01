Procon de Búzios participa de reunião em Cabo Frio para apurar denúncias contra prestação de serviço do transporte público intermunicipal - Procon de Búzios

Publicado 23/01/2022 11:03

Búzios - O coordenador do Procon de Búzios, Paulo Bezerra, participou nesta terça-feira (18) de uma reunião entre todos os Procons da Região dos Lagos, na subseção da Ordem dos Advogados (OAB) em Cabo Frio para discutir a prestação de serviço do transporte público municipal e intermunicipal.

Na pauta, os constantes atrasos nas linhas dos ônibus, com relatos espera de até uma hora e meia, e falta de ônibus. Ficou definido que cada representante do Procon nas respectivas cidades irá apurar as denúncias para notificá-las. Também ficou definido uma ação de fiscalização pelo Procon e demais órgãos responsáveis.

Caso as denúncias sejam confirmadas, as empresas podem ser autuadas e multadas. Será encaminhada uma ata da reunião com os pontos abordados à Promotoria de Assuntos Coletivos e outras autoridades.

Participaram representantes do órgão de defesa do consumidor de Arraial do Cabo, Araruama, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.