Búzios faz operação tolerância zero no bairro de Tucuns para combater esgotos in naturaPrefeitura de Búzios

Publicado 23/01/2022 11:03

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro reforça sua tolerância zero com esgoto clandestino e realizou uma ação de fiscalização conjunta entre as secretarias de Obras, Saneamento e Drenagem, Ambiente, Pesca e Urbanismo e Segurança e Ordem Pública (Postura) nesta última quarta-feira (19) no bairro de Tucuns para coibir as ligações de esgoto clandestinas.

De acordo com informações obtidas pelo Dia, as equipes percorreram várias ruas do bairro identificando as irregularidades e notificando os responsáveis. 'Na ação, foram identificadas 32 ligações de esgoto clandestinas entre comércios e residências', iformaram.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira, os responsáveis tem até 30 dias para regularizar o sistema de esgoto sanitário do local e licenciar na Prefeitura. O não cumprimento acarretará em multas.

“Nós estamos combatendo o esgotamento sanitário de frente. Estamos indo de bairro em bairro fiscalizar. Hoje estamos aqui em Tucuns. Não podemos perder está beleza que é Tucuns jogando esgoto no brejo, depois chega na Lagoa e da Lagoa vai para a praia. Ajudem-nos, denunciem, que nós iremos lá para buscar a solução”, disse o secretário.