Secretaria de Turismo de Búzios fecha parceria com a Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Publicado 23/01/2022 11:02

Búzios - O secretário de Turismo de Búzios, Dom de Búzios, e o vereador Gugu de Nair estiveram nesta quarta-feira (19) reunidos com o Presidente da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ), José Roberto Gifford, para tratar das demandas referentes ao calendário anual de eventos.

Na pauta, os eventos Búzios Wine, Festival Gastronômico, Festival da Sardinha, Festival de Blues e Jazz, entre outros. No encontro foi acordado que será realizado um Termo de Cooperação Técnica, entre o município e a FUNARJ.

De acordo com o secretário da Pasta, Dom de Búzios, o encontro foi muito produtivo.

“Quero agradecer ao presidente José Roberto, por ter nos recebido e por ter se comprometido a ajudar o Município de Armação dos Búzios. Ficou também acordado que voltaremos no próximo dia 27 para trazermos todos os eventos da cidade”, disse Dom.