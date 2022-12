Búzios Jazz Festival garantiu 90% de taxa de ocupação hoteleira - Ronald Pantoja

Publicado 28/12/2022 13:53 | Atualizado 28/12/2022 14:16

Búzios - Os eventos de maior sucesso da cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio estão confirmados para o novo ano, foi o que assegurou o Prefeito do balneário, Alexandre Martins.

De acordo com o Prefeito Alexandre Martins em entrevista ao programa 'Falando Francamente Com Você' na Nossa Rádio 102,5 FM, eventos de sucesso como o 'MPBúzios' e o 'Búzios Jazz Festival' são presenças garantidas no calendário de eventos 2023, que ele está preparando com muitas novidades e alguns segredos que só serão revelados em uma coletiva de imprensa que será realizada em janeiro do novo ano.

De acordo com informações de bastidores, o público poderá aguardar muitas novidades no 'MPBúzios', 'Búzios Jazz Festival' e nos muitos outros eventos que serão realizados em Búzios no ano de 2023.