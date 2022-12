Prefeitura de Búzios bate recorde e realiza mais de 250 mil exames em 2022, um dos maiores do estado - Prefeitura de Búzios

29/12/2022

Búzios - Em 11 meses a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, bateu um recorde e realizou exatamente 255.174 exames no ano de 2022. No mês de janeiro ainda havia as restrições para apenas atendimentos de emergência, devido a pandemia de Covid-19, e, ainda assim, o município superou a média de exames realizados nos municípios fluminenses. Foram 3.829 tomografias, 2.185 ressonâncias, 4.271 ultrassonografias, 866 endoscopias e colonoscopias, 1.278 mapas, holters e ecocardiogramas, 2.032 mamografias e 240.723 de exames, como sangue, RX e outros.

“Um resultado como esse não é por acaso. Só pode ser alcançado devido, primeiro, a direção dada pelo prefeito Alexandre Martins já no Plano de Governo: prioridade na saúde e bem-estar da população. Com isso fomos em frente com planejamento e trabalho, combinando os mutirões para zerar a fila com organização e a digitalização do sistema. ”, explica o secretário de Saúde, Leônidas Heringer.

Exames de alta complexidade como ressonância magnética e tomografias também é um recorde no município: cerca de 200% a mais ao ano que em administrações passadas.

Recorde também nas cirurgias

Com a regularização do fluxo, zerando filas históricas por meio de mutirões, reorganização e automatização do sistema, o município realizou também em 11 meses o total de 2035 cirurgias eletivas. Destaque para as de caráter oftamológicas, 809 no total. Demandas reprimidas como vesícula, hérnia, urológicas, ginecológicas, plásticas, também foram sanadas.

Do dia que são solicitadas pelo médico da rede até o dia do procedimento, hoje em Búzios o tempo estimado para a cirurgia é de 30 dias.

“ Estamos colhendo esses frutos em um ano atípico, que começou em fevereiro pra realizações de procedimentos eletivos, devido às restrições que ainda vigoravam por causa da pandemia. Seguindo a mesma receita, e tendo já todo o sistema de saúde automatizado avançaremos ainda mais. ”, afirma Leônidas.

A cirurgia eletiva é um procedimento que pode ser agendado com antecedência e até mesmo adiado no prazo de um ano. Intervenções mais graves, como cirurgia de hérnia, remoção de pedras nos rins ou de apêndice, também podem ser classificadas como eletivas.