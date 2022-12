Búzios

'MPBúzios' e 'Búzios Jazz Festival' estão confirmados para 2023 no balneário mais badalado do Brasil

De acordo com informações de bastidores, o público poderá aguardar muitas novidades no 'MPBúzios', 'Búzios Jazz Festival' e nos muitos outros eventos que serão realizados em Búzios no ano de 2023

Publicado 28/12/2022 13:53 | Atualizado há 24 horas