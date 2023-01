O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) anunciou o tão esperado Calendário de Eventos 2022 - Renata Cristiane

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, declarou em entrevista ao Programa ‘Falando Francamente Com Você ‘ com o jornalista Juarez Volotão na Nossa Rádio 102,5 FM que está de braços abertos para o Vereador Raphael Braga do DEM, filho do ex-Prefeito do balneário, Mirinho Braga.

Raphael hoje é oposição ao Governo Alexandre Martins, porém, o chefe do executivo buziano afirmou que a oposição que o jovem Vereador faz é consciente e coerente, e que ele não faz parte do quanto pior melhor, por isso mesmo tem espaço para ele do meu lado e em nosso grupo.

‘Até porque já estivemos juntos lá atrás, eu e o pai dele, quando fui Vice-Prefeito do Mirinho. Temos uma boa relação e uma história que não pode ser descartada’, afirmou Alexandre Martins.