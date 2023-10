Feriadão de 12 de outubro promete movimentar Búzios - Divulgação

Publicado 10/10/2023 19:00

Búzios - Mais um feriado prolongado está chegando e as reservas nos meios de hospedagem de Armação dos Búzios, estão sendo bastante requisitadas. A previsão de ocupação para o período de 12 a 15 de outubro, está chegando a 70%, e tende a crescer ainda mais para o final de semana.

Conhecido mundialmente por suas belas praias, gastronomia requintada e meios de hospedagem aconchegante, o famoso balneário recebe turistas o ano inteiro, mas intensifica a recepção nos feriados prolongados, impactando diretamente a economia do município.

De acordo com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares (SINDSOL) de Armação dos Búzios, Thomas Weber, a expectativa do setor é muito positiva, baseada nas últimas ocupações de feriados.

“Se continuar com esse fluxo de visitantes, iremos recuperar nosso movimento anual, pós pandemia, e certamente toda a cadeia turística estará mais animada para o ano de 2024. Ainda teremos mais feriados até o final do ano e estamos muito animados”, explicou Thomas.