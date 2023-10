8º Pride Búzios encheu a cidade de cores no último fim de semana - Divulgação

Publicado 10/10/2023 19:01

Búzios - No último fim de semana, a Praça da Ferradura em Búzios se transformou em um palco de celebração e empoderamento durante o 8º Pride Búzios. Este evento notável não apenas celebrou uma década de avanços para a comunidade LGBTI na cidade, mas também marcou um momento crucial para a diversidade e inclusão em toda a região.

Durante três dias repletos de energia e entusiasmo, o 8º Pride Búzios apresentou uma programação de entretenimento e diversas atividades. O público foi agraciado com DJ’s, shows de drag queens, e performances de cantores talentosos. Cada momento ecoou com a vibração da igualdade, amor e aceitação. O ponto culminante do evento foi a 8ª Parada do Orgulho LGBTI de Búzios, que reuniu uma multidão colorida e apaixonada, com faixas, bandeiras e sorrisos que irradiavam orgulho e união.

Ao longo dos últimos 10 anos, o Pride Búzios tem sido um farol de esperança e inclusão na cidade de Armação dos Búzios, promovendo a conscientização sobre os direitos LGBTI e a igualdade para todos. Este ano, mais do que nunca, o evento provou que o amor e a aceitação triunfam sobre a intolerância.

“A política pública LGBTI não pode ser apenas do movimento social. E sim, também, do poder público municipal. Por isso, nossa principal proposta agora é a criação da Coordenadoria de políticas LGBTI neste município.” frisou o organizador do evento, Fernando Bertozzi.

O 8º Pride Búzios não apenas celebrou uma década de conquistas, mas também lançou um olhar para o futuro, onde a diversidade será ainda mais celebrada e respeitada. O evento de 2023 serviu como um lembrete de que Búzios é um lugar onde todos são bem-vindos e onde o amor sempre prevalece.