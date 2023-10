Três atletas buzianos conquistam medalhas em Campeonato Estadual de Judô - Prefeitura de Búzios

Três atletas buzianos conquistam medalhas em Campeonato Estadual de JudôPrefeitura de Búzios

Publicado 10/10/2023 19:01

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro se destacou com três atletas buzianos conquistando medalhas em campeonato estadual de judô.

No último sábado, 7, aconteceu o Campeonato Estadual de Judô da FJERJ na Arena da Juventude, no Parque Olímpico de Deodoro. Ao todo, quase seiscentos judocas de quarenta e cinco agremiações estavam inscritos.



Entre eles, três atletas que fazem parte do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Búzios e são treinados pelo Sensei Ranniery Moreira, se destacaram na conquista de medalhas para a cidade: a judoca Sophia Mobarak, competidora da categoria sub15 feminino meio leve -44kg que conquistou o bronze, o judoca Leonardo Brandão sub15 masculino-60kg, que subiu ao pódio novamente, dessa vez conquistando o vice-campeonato estadual trazendo a medalha de prata, e o próprio sensei, que consagrou-se campeão, conquistando a medalha de ouro na categoria veteranos M3 leve.