Prefeitura de Búzios faz repasse de R$86.893,92 para Colônia dos Pescadores nesta segunda-feira - Divulgação

Publicado 10/10/2023 19:02

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro emitiu nota informando e prestando contas do repasse realizado nesta semana à Colônia dos Pescadores Z23 referentes ao percentual devido de 5% dos valores arrecadados a título de tarifa de desembarque da temporada 22/23.

'A Prefeitura de Armação de Búzios informa que conforme o dispositivo da Lei 1080 de 31/12/2014, o município repassou à Colônia dos Pescadores Z23, nesta segunda-feira (09), o valor de R$86.893,92 (oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos). O pagamento é referente aos 5% dos valores arrecadados a título de tarifa de desembarque da temporada 22/23.



Em janeiro de 2023, o município, também repassou à Colônia dos Pescadores, o valor de R$ 23.094,97 (vinte três mil e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), referente ao período de janeiro a abril de 2022.



No ano de 2022, o município repassou à Colônia dos Pescadores, o valor de R$ 23.266,17 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), referente ao de 2021.



A Atual gestão, comprometida com a relevância da atividade pesqueira no Município e conforme o dispositivo da Lei Municipal 1080/2014, até o momento, já repassou R$133.255,06 (cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), a entidade pesqueira do município', informa a Prefeitura de Búzios.