Tributos a grandes nomes da Música Brasileira agitam Búzios no feriadão - Divulgação

Publicado 10/10/2023 19:03

Búzios - Na contagem regressiva para começar o evento mais charmoso e com a cara de Búzios, o MPBúzios. No palco, artistas famosos como: Leoni, Milton Guedes e George Israel farão parte das principais atrações, a partir das 20h, na praça Dona Dita, na Ferradura.

Mas não pára por aí. A edição do MPBúzios em 2023 traz ainda um tributo a grandes nomes de Música Popular Brasileira e promete agitar a cidade mais badalada do Brasil neste feriadão.

O 'MPBúzios Épicos' embalará as noites do balneário mais charmoso do Brasil, e dos amantes da boa música, com verdadeiros shows e tributos aos eternos Cazuza, Charlie Brown Jr e Raul Seixas.



O famoso e consagrado festival da música popular brasileira terá início na próxima quinta-feira (12), no feriadão da Padroeira do Brasil e Dia das Crianças. O evento será realizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo.