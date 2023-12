Centro Municipal de idiomas realiza formatura de 140 estudantes - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/12/2023 15:51

Búzios - O Centro Municipal de Idiomas de Armação dos Búzios realizou a formatura de 140 estudantes nos cursos de Libras, Italiano, Espanhol e Inglês. Destacou-se a relevância do projeto, que atinge uma década de existência, conforme ressaltado pelo Secretário Municipal de Educação, Rodrigo Ramalho: “A busca diária por Educação de qualidade orienta a missão de oferecer uma Educação genuinamente libertadora. O Centro Municipal de Idiomas prepara estudantes para o mercado de trabalho em diversos setores, incluindo Turismo, Serviços e Comércio.”

O compromisso dos educadores com a comunidade escolar foi enfatizado pelo diretor do Centro Municipal de Idiomas, professor Rômulo Tardelli: “Enquanto houver dedicação integral aos estudantes, continuaremos fazendo a diferença. Um diploma transcende o papel: é o passaporte para uma jornada de novos horizontes, crescimento profissional e cultural. A fluência em uma segunda língua é a posse de uma segunda alma”, declara o diretor.

A solenidade de formatura, realizada no Colégio M. Paulo Freire, contou com a participação de cerca de 140 estudantes dos polos da Rasa e do Centro, acompanhados por seus familiares e convidados.

Os diplomas, referentes aos níveis A1, A2, B1 e B2, foram entregues pelos professores Milene e Vansan de Inglês, Marcos de Espanhol, Raquel de Libras, e Rômulo Tardelli de Inglês e Italiano. A celebração evidenciou o comprometimento dos educadores e o sucesso dos estudantes na conquista de novas habilidades linguísticas.