Mulher é encontrada morta em Búzios e companheiro é suspeito do crime - RLagos Notícias / Reprodução

Publicado 22/12/2023 15:51

Búzios - Uma mulher de 42 anos, identificada como Ivone Amaral, foi encontrada morta no bairro de Cem Braças no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio nesta quinta-feira (21).

Segundo informações, o principal suspeito do crime é apontado como o companheiro da vítima.



O corpo da vítima foi descoberto sem vida dentro de uma residência no bairro Cem Braças. Testemunhas relatam que Ivone vivia em um relacionamento abusivo com o atual companheiro.



O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, e a ocorrência foi registrada na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), que está encarregada das investigações do caso.