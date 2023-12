Partido tem nova executiva em Búzios - Divulgação

Publicado 22/12/2023 15:51

Búzios - Nesta semana formalizou-se a Publicação no Diário Oficial, da Diretoria Executiva do Partido União Brasil, no Município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Em um movimento que promete marcar uma nova fase na trajetória da agremiação no Município, liderado pelo Presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Aguiar, e pelo Vice-Prefeito, Miguel Pereira, com o apoio do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar, e do Deputado Estadual Marcio Canella, decidiu-se pela nomeação da nova Diretoria Executiva do partido União Brasil.



A recém nomeada executiva será liderada pelo novo Presidente Fernando Manhães, e a seu lado, como Vice-Presidente, Rafael Tartari que prometem trazer inovações em sua direção.



'A nomeação da Executiva do União Brasil em Armação dos Búzios, reflete não apenas a renovação, mas, traz uma visão estratégica para os próximos anos, com a busca pelo diálogo acerca das demandas políticas na região.

Pensando no futuro, a nova composição da Presidência alegou que sabe que enfrentará desafios significativos, desde a construção de suas alianças à suas propostas de base eleitoral, mas, a expectativa é que possam trazer dinâmica à atuação partidária', afirmam.



O anúncio reforçou a importância de estratégia nas nomeações partidárias, buscando a composição de corpo técnico, refletindo não uma mera composição de cargos, mas as aspirações e compromissos que devem delinear o caminho político partidário.