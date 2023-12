Búzios será tema de escola de samba no carnaval 2024 do Rio de janeiro - Imagem de internet

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação, informa que a partir do dia 2 de janeiro de 2024, as guias de pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) estarão à disposição dos contribuintes.



Uma oportunidade especial de pagamento está sendo oferecida aos contribuintes que optarem por quitar o valor total com a cota única até o dia 29 de janeiro de 2024: um desconto de 10% será aplicado. Para aqueles que preferirem parcelar, a prefeitura disponibilizará o parcelamento em até 10 vezes sem juros, com o primeiro vencimento em 09 de fevereiro de 2024 e as demais parcelas com vencimentos nos meses subsequentes.

A arrecadação do IPTU desempenha um papel crucial para a cidade, permitindo a implementação de melhorias em diversas áreas, contribuindo para o desenvolvimento da cidade.



Os contribuintes têm à disposição diversas formas de obter as guias para pagamento. Elas podem ser retiradas pessoalmente no atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação, localizada na sede da Prefeitura, ou digitalmente por meio do portal de serviços da Prefeitura: www.buzios.rj.gov.br, pelo WhatsApp (22) 2623-5466 ou pelo e-mail: iptu@buzios.rj.gov.br. Além disso, o assistente virtual “Buziano” no site da prefeitura está disponível para esclarecer dúvidas e prestar informações.



O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pode ser pago de maneira conveniente através de aplicativos bancários e nos terminais de autoatendimento dos bancos credenciados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB. As Casas Lotéricas também aceitam o pagamento até a data de vencimento.

Participe ativamente desta iniciativa, contribuindo para o progresso e o bem-estar de Búzios. A sua colaboração é fundamental para o sucesso de projetos que impactam positivamente a cidade.