Centro de Búzios é repaginado e garante mais acessibilidade e segurança - Prefeitura de Búzios

Centro de Búzios é repaginado e garante mais acessibilidade e segurançaPrefeitura de Búzios

Publicado 27/12/2023 17:33

Búzios - A primeira etapa da tão aguardada obra nas ruas do centro de Búzios foi concluída com sucesso, marcando uma transformação significativa na acessibilidade e na qualidade do ambiente local. Para garantir uma melhor adaptação às necessidades do município, foram implementados ajustes no trânsito, visando otimizar a circulação e reforçar a segurança.

A partir de agora, o acesso ao centro estará restrito exclusivamente a moradores e veículos de carga. Essa medida visa criar um ambiente mais tranquilo e agradável para pedestres, além de facilitar o fluxo de mercadorias essenciais para o funcionamento do centro. É importante ressaltar que as ruas Manoel de Carvalho e a travessa dos pescadores permanecem de livre acesso, preservando a mobilidade local.

A rua César Augusto passa por uma reconfiguração importante, passando a receber apenas veículos de moradores e de carga/descarga. Essa mudança alinha a rua César Augusto ao funcionamento da rua Turibio de Farias, contribuindo para uma organização mais eficiente do tráfego.

Para incentivar práticas sustentáveis e facilitar a locomoção, encorajamos fortemente a utilização de meios de transporte alternativos, como bicicletas e caminhadas. Essa iniciativa não só promove a redução do tráfego veicular, mas também contribui para a preservação do meio ambiente.

Agradecemos a compreensão de todos durante o período de realização das obras e esperamos que essas melhorias proporcionem uma experiência ainda mais positiva em Búzios. Acreditamos que o resultado final contribuirá para o desenvolvimento harmonioso da região, promovendo um centro mais acessível, seguro e agradável para todos os residentes e visitantes.