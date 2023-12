Reforço no atendimento de urgência em Búzios durante o verão - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/12/2023 17:34

Búzios - Desde as 12h desta terça-feira (26), a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensifica o atendimento de urgência no verão, reabrindo o Posto de Urgência (P.U) na Unidade Básica de Saúde (UBS) Paulo Ackerman, no bairro Ferradura.

Médicos estarão disponíveis no P.U durante o dia, com uma ambulância para casos de emergência, garantindo remoções rápidas. No período noturno, uma equipe de enfermagem estará presente para agilizar remoções e atendimentos de urgência, com encaminhamento realizado por ambulância equipada para a unidade hospitalar. “O fortalecimento do sistema de urgência reflete o compromisso da gestão liderada pelo prefeito Alexandre Martins em assegurar à população de Búzios um atendimento eficiente e acessível, priorizando a saúde pública. ”, afirma a secretária municipal de Saúde, Josiani dos Santos.



O Posto de Urgência Eva da Conceição, bairro Rasa, também estará em funcionamento, com médicos durante o dia e reforço de dois médicos à noite, além de ambulância para atendimentos emergenciais. O Pronto Socorro do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), localizado no bairro São José, funciona 24 horas por dia durante todo o ano. Para reforçar o atendimento no verão, a partir do dia 30 de dezembro, quatro médicos estarão disponíveis durante a noite.

A diretora do HMRP, a médica Priscila Gasparetto, destaca: “Estamos comprometidos em oferecer atendimento de qualidade, especialmente neste período crítico.”