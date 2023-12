Búzios reafirma a diversidade cultural com o retorno das bandeiras de mais de 50 nacionalidades - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/12/2023 17:34

Búzios - As icônicas bandeiras que representam mais de 50 nacionalidades foram cuidadosamente recolocadas em Búzios nesta quinta-feira (21), no sentido centro, após uma breve ausência para manutenção dos mastros e renovação dos símbolos que encantam moradores e visitantes.

A remoção temporária das bandeiras, parte de um esforço para preservar a integridade dos mastros e garantir a qualidade visual dos distintivos culturais, antecede um capítulo significativo na história da cidade. A avenida Bento Ribeiro Dantas, palco dessa exibição multicultural, está passando por um processo de alargamento que promete não apenas ampliar as vias, mas também revitalizar o entorno.

O retorno das bandeiras não é apenas uma celebração estética, mas simbolicamente consagra Búzios como um local verdadeiramente cosmopolita. Cada bandeira, em suas cores e símbolos, representa a riqueza da diversidade de nacionalidades que escolheram fazer desta cidade um lar.

O cronograma cuidadosamente planejado prevê que as demais bandeiras sejam recolocadas após a conclusão da obra de alargamento. Esse passo adicional não apenas garante a estética do local, mas também ressalta o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua da infraestrutura urbana.

Assim, Búzios, com sua beleza natural e agora revitalizada identidade cosmopolita, continua a ser um farol de diversidade cultural, atraindo admiradores de todo o mundo e consolidando seu lugar como uma joia única na paisagem brasileira.