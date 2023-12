Rede hoteleira de Búzios encerra o ano com alta ocupação - Divulgação

Publicado 27/12/2023 17:34

Búzios - O famoso balneário de Armação dos Búzios desde a década de 60 é um dos destinos turísticos mais procurados do país. E, durante o ano de 2023 veio colecionando altas na ocupação hoteleira. Com mais de 450 meios de hospedagens cadastrados, a superação da expectativa é um marco na história do município.

De acordo com levantamento da média de ocupação, realizado pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação (SINDSOL) de Armação dos Búzios, Búzios Convention & Visitors Bureau (CVB), Associação das Pousadas de Búzios (APB) e Associação de Hotéis de Búzios (AHB), o comparativo mostra que o Réveillon deve ultrapassar o Carnaval 2023, que foi o feriado com a mais alta taxa de ocupação chegando a 84%, e este ano o feriado da virada já ultrapassa os 80%.

A pesquisa de ocupação também fez um comparativo com os anos anteriores, mostrando que 2023 já ultrapassou a média de ocupação de antes da pandemia, considerado um momento muito difícil para setor hoteleiro e o turismo de modo geral.

De acordo com Thomas Weber, presidente do Sindsol, esta retomada da rede hoteleira se tornou possível por causa dos investimentos em divulgação, das parcerias entre municípios e da união dos empresários.

“Não foi da noite pro dia que superamos os anos anteriores, foi um trabalho intenso, por isso é importante as ações em equipe, não ver o outro como concorrente e sim como alguém que pode somar e crescer junto, e as associações são fundamentais para ajudar a coordenar estas parcerias”, destacou Thomas.

Uma curiosidade apresentada na pesquisa é o aumento na procura de hospedagem para o Natal, considerado um feriado familiar, que vem numa crescente taxa de ocupação. “Essa é uma consequência da decoração da cidade, de pacotes e promoções específicas. Estamos muito contentes com o resultado apresentado, só nos dá força para continuar o trabalho, e conscientes de que juntos vamos superar cada vez mais as expectativas”, contou o presidente do Sindsol.