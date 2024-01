Búzios lança projeto de Defesa Civil para jovens - Prefeitura de Búzios

Búzios lança projeto de Defesa Civil para jovensPrefeitura de Búzios

Publicado 09/01/2024 16:22

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil, realizou com sucesso nesta segunda-feira (8) a aula inaugural do Projeto Defesa Civil Mirim. Este projeto, voltado para jovens de 9 a 12 anos matriculados na rede municipal de ensino, teve sua cerimônia de abertura no Ginásio da Praça Tia Uia (INEFI).

O curso tem como principal objetivo fortalecer ações preventivas dentro da comunidade, oferecendo aos participantes uma formação abrangente que engloba tanto aulas práticas quanto teóricas sobre ações da defesa civil. Os temas incluem noções cívicas, segurança no trânsito e primeiros socorros. Adicionalmente, o programa proporciona experiências inspiradoras através de visitas a órgãos militares e culturais, enriquecendo o aprendizado dos jovens.



Destacando a importância do aprendizado lúdico, o curso incorpora atividades recreativas, tornando o processo educativo mais envolvente e divertido. As visitas a instituições complementam essa abordagem, proporcionando aos participantes uma compreensão prática e vivencial dos conceitos aprendidos em sala de aula.

O objetivo central do projeto é não apenas transmitir conhecimentos educacionais e disciplinares, mas também formar agentes multiplicadores das atividades da Defesa Civil Mirim no município. As aulas serão conduzidas nas instalações do INEFI, no bairro da Rasa. A cerimônia de formatura está prevista para o dia 26 de janeiro, celebrando o comprometimento e a preparação dos participantes para desempenhar um papel ativo na defesa civil local.