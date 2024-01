Búzios mantém reforço da segurança com PMs pelo programa do PROEIS - Prefeitura de Búzios

Búzios mantém reforço da segurança com PMs pelo programa do PROEISPrefeitura de Búzios

Publicado 26/01/2024 17:47 | Atualizado 26/01/2024 17:50

Búzios - A Prefeitura de Búzios, em contínuo compromisso com a segurança pública, reafirma sua parceria estratégica com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro através do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). Desde a renovação do convênio em 2022, a iniciativa se mantém ativa, proporcionando um aumento significativo no efetivo policial.

Os policiais militares que integram o PROEIS atuam voluntariamente nos dias de folga, e são remunerados pelo município, contribuindo para a proteção de áreas previamente estudadas e programadas, fortalecendo a presença policial em locais estratégicos do município.

Sérgio Ferreira, Secretário de Segurança e Ordem Pública de Búzios, destaca a eficácia do programa: “A parceria com o PROEIS é essencial para garantir a segurança de nossa comunidade. Por isso o município mantém com rigor o funcionamento do programa.”

Os policiais militares interessados em participar do PROEIS podem realizar suas inscrições através do site da Coordenadoria do PROEIS (www.proeis.rj.gov.br). Prefeitura de Búzios reitera seu compromisso em manter os pagamentos em dia, assegurando o funcionamento eficiente do PROEIS e, consequentemente, a segurança da população.