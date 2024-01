Alexandre Martins se reúne com comerciantes e define detalhes do ordenamento urbano pós revitalização no centro de Búzios - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios

Publicado 26/01/2024 17:47

Búzios - Na tarde desta quarta-feira (24), o prefeito Alexandre Martins reuniu-se com os comerciantes do centro de Búzios para esclarecer dúvidas e discutir planos relacionados ao ordenamento urbano após as obras de revitalização. A reunião, solicitada pelos próprios comerciantes, abordou preocupações cruciais sobre o impacto das mudanças no fluxo de veículos e a continuidade das obras.

Durante o encontro, o prefeito esclareceu que a fase 1 das obras foi concluída, e as futuras transformações seguirão as tendências globais de mobilidade urbana, com algumas ruas sendo fechadas para automóveis, apenas moradores tendo permissão para entrada e saída de veículos (para cadastro dos moradores basta procurar o gestor de bairro pelo telefone 22 99731-4997). Para facilitar a logística dos comerciantes, a entrada de veículos para carga e descarga será regulamentada, com horários específicos definidos.

O prefeito também informou que as placas de sinalização das ruas já estão licitadas, visando garantir uma transição segura para todos. Além disso, atendendo à reivindicação dos presentes, o prefeito comprometeu-se a fornecer suporte diário da guarda municipal para a fiscalização das normas de acesso e permanência de veículos na área em questão.

Destacando a sensibilidade em relação ao momento comercial, o prefeito assegurou que as obras na Rua Manoel José de Carvalho, principal via de acesso ao centro, só serão iniciadas após o período de carnaval. Ressaltou, também, que nas conhecidas Ruas das Pedras e Turíbio de Farias haverá apenas reparos nas calçadas, mas apenas após a conclusão da Manoel José de Carvalho, proporcionando estabilidade aos estabelecimentos já consolidados.