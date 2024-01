Prefeitura de Búzios implementa esquema de segurança especial para o Carnaval, garantindo ambiente tranquilo para os foliões - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios implementa esquema de segurança especial para o Carnaval, garantindo ambiente tranquilo para os foliõesPrefeitura de Búzios

Publicado 26/01/2024 17:47

Búzios - A Prefeitura de Búzios está preparando um esquema de segurança especial para a programação de Carnaval, com o intuito de assegurar um ambiente tranquilo para todos aproveitarem a festividade. Em uma reunião realizada nesta quinta-feira (25), na sede da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, os principais agentes públicos de segurança se uniram para definir protocolos de trabalho conjunto.

Representantes da Polícia Militar e Polícia Civil, juntamente com a Prefeitura de Búzios, que inclui a Guarda Municipal, Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Coordenadoria de Trânsito e Transporte (CTT), Secretaria Municipal de Turismo, Fiscalização Ambiental e Defesa Civil, debateram diversos aspectos, incluindo os melhores trajetos para os tradicionais blocos de rua na cidade.

Durante a reunião, foi detalhadamente discutido o esquema de segurança a ser implementado durante as festividades carnavalescas, com um efetivo policial estrategicamente posicionado nos locais de maior concentração de foliões. Além disso, agentes de trânsito estarão presentes para oferecer apoio na regulamentação do tráfego durante a realização dos eventos.

O trabalho conjunto dessas instituições reflete um comprometimento com o bem-estar da população e a promoção de um evento que celebra a cultura e a tradição carnavalesca na cidade. A ação coordenada destaca a importância da segurança pública e do planejamento eficaz para garantir o sucesso do Carnaval em Búzios.