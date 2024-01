Búzios intensifica fiscalização nas praias com foco no carnaval - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/01/2024 17:47

Búzios - A movimentada temporada de verão em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, já começou levando a Prefeitura a reforçar a fiscalização nas praias.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Coordenadoria de Posturas, concentra esforços no cumprimento do artigo 56 do Código de Posturas do Município. Este artigo proíbe a permanência ou banho de animais na praia, mesmo acompanhados de seus donos. Os agentes também agirão contra a instalação de aparelhos ou dispositivos sem autorização pública, conforme o parágrafo segundo.



A prática de esportes como futebol, voleibol e frescobol fora dos locais e horários designados, assim como o descarte inadequado de lixo, também serão proibidos, conforme o parágrafo quarto. Além disso, os agentes atuarão conforme os artigos 57 e 58 para combater o comércio irregular de alimentos e mercadorias. O descumprimento das normas municipais pode resultar na apreensão de animais, produtos ou equipamentos.