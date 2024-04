Deputado Estadual Dr. Serginho e Rafael Aguiar, Prefeito de Búzios, unidos para tratar de políticas de segurança para o município - Prefeitura de Búzios

Deputado Estadual Dr. Serginho e Rafael Aguiar, Prefeito de Búzios, unidos para tratar de políticas de segurança para o municípioPrefeitura de Búzios

Publicado 01/04/2024 19:34

Búzios - O Prefeito de Búzios Rafael Aguiar e o Deputado Estadual Dr. Serginho estiveram juntos, nesta segunda-feira (1), na Prefeitura do balneário onde tiveram uma reunião, e informaram oficialmente que os dois políticos conquistaram junto ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a ampliação do programa Segurança Presente para Búzios e Cabo Frio.

Diante dos recentes eventos atípicos ocorridos nos finais de semana, as forças de segurança agiram rapidamente, reunindo-se imediatamente com o Delegado Sérgio Santana e o Comandante da 5ª CIA, Victor Madureira, para buscar soluções e implementar ações preventivas. Juntos, estamos trabalhando incansavelmente para garantir a tranquilidade e o bem-estar de todos os cidadãos.

De acordo com o Delegado Sérgio Santana, “é um fato isolado mas que três inquéritos foram instauradas e as informações estão sendo obtidas pelas forças de segurança.”. Segundo o Comandante do 5º CIA Victor Madureira, tivemos “reunião estratégica buscando compartilhar informações e estamos trabalhando com levantamento de dados de inteligência para alimentar o inquérito já existente na 127ª e estamos planejando ações preventivas futuras para garantir a segurança de todos.”.

O Prefeito Interino, Rafael Aguiar, afirmou: “Quando há diálogo, trabalhamos todos juntos e o resultado é para a população. Obrigado ao Deputado Dr. Serginho e ao Governador, Cláudio Castro, pelo apoio e reforço!”