Búzios tem inauguração nesta terça-feira (2) da nova Escola Municipal Prof. Darcy Ribeiro - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/04/2024 19:35

Búzios - O município de Búzios que se tornou um verdadeiro canteiro de obras e não parou, mesmo com a instabilidade política causada pela cassação do Prefeito Alexandre Martins, com o Prefeito em exercício Rafael Aguiar acaba de anunciar a inauguração de mais uma escola no balneário, a nova Escola Municipal Prof. Darcy Ribeiro, localizada, na Rua Pastor Gentil Medeiros, no bairro Centro.

'Este marco significativo será celebrado com uma cerimônia especial', afirmam em nota oficial.



A cerimônia de inauguração está agendada para a próxima terça-feira (19), às 17h, e será um momento de celebração. Destacamos que a população é convidada a prestigiar este evento especial, testemunhando juntamente conosco mais um passo importante para o desenvolvimento de Búzios.