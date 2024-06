Festival de Vinhos, "Wine in Búzios" começou neste fim de semana na Praça Santos Dumont - Divulgação

Publicado 01/06/2024 11:44

Búzios - O famoso Festival de Vinhos da cidade que é verão o ano todo, “Wine in Búzios”, começou nesta quinta-feira (30), na Praça Santos Dumont, no Centro. A 5ª edição do evento ocorrerá em vários pontos turísticos de Búzios e acontecerá até o dia 09 de junho. O evento que faz parte do calendário oficial do município, tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e da subsecretaria de Eventos.



Este ano, o Festival está dividido em dois momentos: de 30 de maio a 2 de junho, na Praça Santos Dumont, no centro, onde será realizada a tradicional Feira de Vinhos. Serão quatro dias, que o público poderá degustar mais de 150 diferentes rótulos de vinhos, cuidadosamente selecionados para a feira. O evento é gratuito, as doses ou garrafas de vinho serão vendidas diretamente nos stands, com preços a partir de R$ 15.

De 03 a 09 de serão realizadas degustações de vinhos de diferentes vinícolas, com agenda diária de atividades para todos os gostos em vários pontos turísticos da cidade, entre eles: degustação às cegas, jantar harmonizado, oficina de pintura com degustação, Wine Boat e Wine Sunset.



O “Wine in Búzios” tem como principal objetivo reunir o público amante do vinho, incentivando a interação e troca de experiências entre os participantes durante diferentes propostas que envolvem enogastronomia, turismo, arte, cultura e música.



Toda programação, valores, pousadas parceiras e expositores participantes podem ser conferidos no site do evento: www.wineinbuzios.com.br