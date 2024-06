Prefeito Alexandre Martins recebe visita do Comando de Policiamento Rodoviário da Região dos Lagos - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/06/2024 11:45

Búzios - Nesta semana, o prefeito Alexandre Martins, recebeu em seu gabinete a visita do Capitão Renan Barros e do Coronel Cleyton Nascimento, do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) da Região dos Lagos para estreitar os laços de segurança para o município, principalmente para o próximo feriadão de Corpus Christi.



Durante a conversa, foi abordado o apoio do policiamento do CPRV durante o ferido de Corpus Christi, como possíveis trocas de informações para monitoramento da cidade. O secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, e o gerente da Coordenadoria Integrada dos Órgãos de Segurança Pública (CIOSP), Sub Ten Wedson Cedro também participaram da conversa.

Na ocasião, o Gestor abordou sobre a ideia da construção de uma base do CPRV, no Trevo de Búzios, em Campos Novos, um ponto estratégico para uma unidade do CPRV, pois já tem um um estudo do local, da construção, e um processo em andamento, faltando os últimos alinhamentos para iniciar a construção.



Segundo Alexandre Martins, o Coronel do CPRV Cleiton, gostou muito da ideia e abraçou a causa: “Como todos sabem, é de meu interesse, porque ali é uma das principais entradas e saídas de veículos de Búzios. Seria uma forma de coibir entrada de veículos suspeitos, dos veículos que estão vindo para praticar algum tipo de ato ilícito aqui dentro da cidade e já sabe que na saída vai ter problema então é algo muito importante para a cidade”, destacou.