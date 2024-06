Localidades em processo de Regularização Fundiária Urbana serão beneficiadas com projeto de infraestrutura, em Búzios - Prefeitura de Búzios

Localidades em processo de Regularização Fundiária Urbana serão beneficiadas com projeto de infraestrutura, em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 01/06/2024 11:44

Búzios - Nesta semana, o subcoordenador de Habitação do processo municipal de Regularização Fundiária Urbana (REURB) de Búzios, Daniel Azevedo, esteve reunido com o secretário de Obras e Projetos, Lucas Lima, para apresentação dos estudos urbanísticos com propostas para duas (02) áreas que estão em processos de regularizações nos bairros de Albatroz e Arpuador da Rasa.



No bairro Albatroz o processo abrange as Ruas Canto dos Pássaros, das Papoulas, da Paz e parte da Rua Canto esquerdo de Geribá. Já no bairro Arpoador da Rasa o processo abrange as ruas Antônio Batista, Gavião Caboclo, Eugênio Xavier, Saira Sapucaí e Rua Cerejeiras.

Os estudos urbanísticos foram desenvolvidos pela Arquiteta e Urbanista, Melyna Gonçalves Arangio, em conjunto com o Engenheiro Civil Bernardo Corty, ambos da Secretaria Municipal de Ambiente e Urbanismo e membros da comissão municipal de REURB. O projeto visa melhorar a vida dos morados que serão beneficiados pela REURB, como parte de drenagem, pavimentação, adequação de calçadas, faixa elevada entre outras obras de infraestrutura.



Participaram da reunião: O secretário de Obras e Projetos, Lucas Lima, e o técnico em Geoprocessamento, Rodrigo Viana; o Subcoordenador de Habitação, Daniel Azevedo e o engenheiro Bernardo Corty, ambos da Secretaria do Ambiente e Urbanismo.