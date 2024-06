Prédio próprio da Casa da Mulher Buziana é inaugurado no bairro Rasa - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/06/2024 11:45

Búzios - Em uma noite memorável, o prédio próprio da Casa da Mulher Buziana foi oficialmente inaugurado pela prefeitura de Búzios. A iniciativa criada em 2022 durante a gestão do Prefeito Alexandre Martins, tem como objetivo principal o empoderamento feminino a partir de cursos profissionalizantes e diversas atividades que proporcionam interação social entre as buzianas.

Além do Prefeito Alexandre Martins e da Secretária Daniele Guimarães, diversas autoridades do Legislativo e Executivo marcaram presença no evento que também contou com ampla participação da população e foi acompanhado por grande parte da imprensa da região.

O prédio próprio da Casa da Mulher Buziana representa um marco para o município no que tange a políticas públicas para as mulheres. O espaço totalmente moderno, acolhedor e seguro conta com um núcleo do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), salas para capacitação profissional, aulas de artesanato, dança, biodança, letramento de mulheres, aulas de inglês, espanhol e ainda com o programa Empoderadas de defesa pessoal para mulheres e piscina para realização de aulas de hidroginástica.

Destacando a dedicação da equipe da Secretaria da Mulher, criada durante sua gestão, o prefeito Alexandre atribuiu o resultado desse trabalho à força e determinação feminina: “vocês estão inaugurando aquilo que vocês botaram a mão para fazer. Teremos muito mais coisas por aí. O resultado do nosso trabalho está aqui: inauguração e atendimento a nossa população. Trabalhamos bastante até aqui e vamos trabalhar muito mais”, frisou.

A Secretária Daniele Martins expressou a felicidade de participar desse momento tão importante para o município: “Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto estou emocionada. Mesmo em momentos difíceis eu tive a certeza de que inauguraríamos esse espaço. A Secretaria da Mulher e toda a rede de apoio às buzianas no município, foram criadas do zero e eu tenho certeza de que ninguém realizou tanto por elas em três anos”. Daniele também destacou a importância do CEAM que estava fechado há seis anos e foi reaberto durante a gestão do Prefeito Alexandre Martins, retomando os atendimentos jurídico, psicológico e social a mulheres em situação de violência.

A inauguração do novo prédio representa um passo significativo na promoção do empoderamento feminino e no combate à violência contra a mulher em Búzios, reafirmando o compromisso da administração municipal com o bem-estar e a igualdade de gênero na cidade.