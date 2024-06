Em segundo dia de agenda em Brasília, prefeito de Búzios encontra-se com Advogado Geral da União - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/06/2024 13:51

Búzios - O prefeito Alexandre Martins reuniu-se nesta quinta-feira (06), com o Advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, em Brasília, com a finalidade de agilizar o julgamento sobre o processo das perdas da arrecadação dos royalties do petróleo que o município vem sofrendo desde o ano de 2023. Os assessores técnicos de Jorge Messias acompanharam a reunião.

De acordo com o Gestor, o município sofre, desde o ano passado, com perdas significativas na arrecadação dos royalties de petróleo a que tem direito. A queda na arrecadação nos primeiros meses de 2024 foi mais de 51 % em comparação ao mesmo período do ano passado, o que motivou a prefeitura a mover uma ação judicial para reaver os valores devidos. O processo corre no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília.

Na ocasião, o prefeito Alexandre Martins, destacou o aceno positivo por parte do Advogado-geral da União para tentar ajudar na causa.