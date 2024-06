Búzios promove primeira Festa Junina "Anarrie" na praça da Tia Uia - Prefeitura de Búzios

Búzios promove primeira Festa Junina "Anarrie" na praça da Tia UiaPrefeitura de Búzios

Publicado 10/06/2024 13:51

Búzios - Este ano, a Prefeitura de Búzios, por meio da subsecretaria de Eventos, promoverá nos dias 14 e 15, a primeira edição do “Anarrie Búzios” da cidade. A festa junina será realizada na Praça da Tia Uia, no bairro da Rasa, a partir das 18h. A abertura do evento será abrilhantada com a famosa ‘quadrilha’ do Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O primeiro “Anarrie Búzios”, tem o intuito de resgatar a tradição e a cultura das festas juninas da região, promovendo a união, diversão, dança típica (quadrilha), Forró Pé de Serra e Sertanejo Universitário, além dos deliciosos pratos típicos da culinária junina e o tradicional quentão.

Em breve será divulgado as bandas musicais que irão esquentar a primeira edição do “Anarrie Búzios”.